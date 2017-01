Deutsche Bank: KAPITALERHÖHUNG unvermeidbar?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

auch wenn die Aktie der Deutschen Bank in den letzten Wochen eine eher positive Entwicklung hinter sich hat, stehen viele Analysten dem Titel weiterhin skeptisch gegenüber. So auch die Experten von Merrill Lynch, die in einer aktuellen Bestandsaufnahme ihre Empfehlung zum Verkauf der Aktie bekräftigen. Dabei wird davon gesprochen, dass eine Kapitalerhöhung bei dem Institut mittelfristig nicht zu vermeiden sei. Anders wäre es für die Deutsche Bank nicht möglich, mit den deutlich besser situierten Konkurrenten auf dem US-Markt mitzuhalten.

Eine keine Verbesserung lässt sich in der Analyse trotz aller negativen Inhalte finden. Merrill Lynch lässt sich immerhin dazu hinreißen, das Kursziel der Deutschen Bank von 10 auf 16 Euro anzuheben. Dieser Wert liegt aber immer noch unter dem aktuellen Niveau. Insgesamt also nur ein schwacher Trost und wenig Grund zur Freude für Anleger. Mit Spannung werden jetzt die neuen Zahlen erwartet, die schon Anfang Februar auf der Tagesordnung stehen. Mit Gewinnen ist zwar nicht zu rechnen, doch schon eine überzeugende langfristige Strategie der Konzernleitung könnte der Aktie wieder auf die Sprünge helfen.

