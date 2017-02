Deutsche Bank: Jetzt steht eine Trading-Chance an

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Erst kam die gewaltige Rallye, dann das große Wassertreten. Von dem bereits zurückgenommenen Ausbruchsversuch Ende Januar abgesehen, geht bei der Deutschen Bank-Aktie (ISIN DE0005140008) seit zehn Wochen nichts mehr voran. Und beim Ausbruchsversuch des DAX in der Vorwoche war die Aktie schon gar nicht mehr mit von der Partie.

Sukzessive tiefere Tageshochs wirken, als sei die Aktie jetzt zwangsläufig „fällig“, als müsste sie erst einmal deutlich tiefer laufen, bevor die Basis für einen neuen Aufwärtsimpuls gegeben wäre. Das muss aber nicht so kommen. Und viel, sehr viel wird davon abhängen, wie die Aktienmärkte insgesamt und speziell die US-Banken morgen auf die heute Nacht anstehende Rede des neuen US-Präsidenten vor dem US-Kongress reagieren werden. Denn:

Kennen Sie schon unseren brandneuen Exklusiv-Report zum DAX-Anstieg auf 12.000 Punkte? Darin lesen Sie, welche Aktien von der Rallye am meisten profitieren. Einfach hier herunterladen!

Steuererleichterungen, Konjunkturprogramme, solche Pläne würden zwar den US-Staatshaushalt in die Bredouille bringen, aber sie würden zumindest kurzfristig Wachstum erzeugen. Und damit auch Inflation und steigende Zinsen. Was für die Banken perfekt wäre, auch für die international operierende Deutsche Bank: Wachstum und ein wenig höhere Zinsen, das wäre genau das, was die Ertragslage des Geldhauses bräuchte. Somit ist in den kommenden Tagen beides möglich:

Kurseinbruch oder Rallye. Wo liegen die entscheidenden Chartmarken? Auf ganz kurzfristiger Ebene wäre es für ein bullishes Signal schon ausreichend, wenn die Aktie über 19,20 Euro schließen würde. Nach unten hätten die Bären unter 17,50 Euro kurzfristig freie Bahn. Aber das sind reine Trading-Marken, bezogen auf das im Chart erkennbare, kurzfristige Dreieck in der Aktie. Auf mittelfristiger Ebene lägen die Ankerpunkte weiter entfernt, Long bei 20,00 und Short bei 16,70 Euro.

Der DAX hat die 12.000 erreicht! Sie wollen an der Rallye verdienen? Dieser Exklusiv-Report zeigt Ihnen, wie Sie JETZT davon profitieren. Einfach kostenlos herunterladen!