Deutsche Bank: Jetzt läuft die nächste Wette!

die Deutsche Bank-Aktie könnte sich demnächst als eine lukrative Turnaround-Wette herausstellen. Die letzten Quartalszahlen deuten fundamental auf so einige Verbesserungen hin. So verzeichnete die Bank zwar weiterhin einen Verlust per Q4 2016 von 1,9 Mrd. Euro und im gesamten Jahr einen Verlust von 1,4 Mrd. Euro. Allerdings stand in 2015 ein deutlich höheres Minus von 6,4 Mrd. Euro in den Büchern. Eine gute Entwicklung also? Nicht so voreilig. Die Umsätze sind im vierten Quartal auf 7,1 Mrd. Euro gestiegen und damit um 6 % im Vergleich zum Vorjahr. Über das Gesamtjahr hinweg verzeichnete die Bank jedoch Umsatzeinbußen von 10 % auf 30 Mrd. Euro.

Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten und nicht erfüllte Kapitalanforderungen

In 2015 verzeichnete die Bank den ersten Verlust seit der Finanzkrise. Spätestens seitdem unterzog Chef Cryan die Bank einer Fastenkur. Risikoreiche Geschäfte wurden abgewickelt, Sparmaßnahmen auf Kosten von Mitarbeitern durchgeführt, einige Töchterunternehmen verkauft, Strafzahlungen bei laufenden Rechtsstreitigkeiten ausgehandelt und die Dividende fürs Erste gestrichen. Insgesamt musste die Deutsche Bank in 2016, die laut dem IWF zu den systemkritischsten Banken gehört, 29,4 Mrd. Euro an Ausgaben für Rechtsstreitigkeiten tätigen. Immerhin 24 % weniger als im Vorjahr.

Markttechnischer Turn-Around?

Auch wenn die fundamentale Lage eine Turnaround-Wette nur vage begründet, da einfach noch zu viele Unsicherheitsfaktoren bestehen (siehe Umsätze), so wird diese zumindest auf Basis der Markttechnik aktuell gespielt. Der Kurs hat seit Ende September ohne große Korrekturen in etwa 87 % an Wert hinzugewonnen. Damit ist der langfristige Trend zwar noch lange nicht überwunden. Jedoch scheinen hier die Anleger immer mehr davon auszugehen, dass es schlimmer als in 2015 nicht mehr werden kann. Lassen wir die langfristigen Wochendurchschnitte (100, 200) als Widerstände unberücksichtigt, so hätte die Aktie bis zur Abwärtstrendlinie bei ca. 26 Euro je Aktie noch etwa 42 % an Potential. Vorausgesetzt die Turnaround-Wette wird weitergespielt.

Ein Gastbeitrag von Rami Jagerali.

