Deutsche Bank: Jetzt könnte es ganz schnell gehen!

die Deutsche Bank teilte nun mit, dass sie 1.000 Stellen abbauen werde. Arbeitnehmervertreter zeigen sich hiervon wahrscheinlich nicht besonders erfreut, allerdings dürfte dies die Analysten mit Blick auf neue Aufwärtsmärsche positiv stimmen. Dennoch bewegten sich die Kurse nach der Ankündigung zunächst nicht. Dennoch habe die Aktie die Chance auf einen Kursanstieg von mehr als 20 %, heißt es. Im Detail: Der Wert konnte zuletzt in einem breiten und langfristigen Hausse-Modus die bisherigen Kritiker überzeugen. Die Aktie ging Anfang September von einem Abwärtstrend in einen klassischen Turnaround über. Dass es gelegentlich Gewinnmitnahmen wie etwa am Donnerstag gibt, gilt aus charttechnischer Perspektive als normal. Das Kursziel aber ist aus dieser Sicht eindeutig festgesetzt. Am 18. Dezember hatte die Aktie bei 17,03 Euro ein neues 6-Monats-Hoch markiert. Darüber aber warten 17,54 Euro als aktuelles 1-Jahres-Top. Bis dahin fehlen noch gut 6 %. Dann ginge es bereits um das 2-Jahres-Hoch bei 20,26 Euro, wofür zunächst die 20-Euro-Barriere überwunden werden müsste. Dies aber kann angesichts eines Kursgewinns von nunmehr über 20 % seit dem 1-Jahres-Tief bei 13,15 Euro vom 5. September durchaus ohne größere Anstrengung gelingen. Die Widerstände sind rar gesät.

Bankanalysten wiederum sind zu 25 % der Auffassung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen den Titel derzeit halten. 30 % denken darüber nach, die Aktie zu verkaufen. Insofern hat sich die Stimmung im Laufe der vergangenen Monate etwas gebessert.

Technische Analysten: Klare Angelegenheit!

Technische Analysten sind derzeit der Meinung, die Aktie befinde sich im klaren Aufwärtstrend. Die gleitenden Durchschnittskurse sind in jeder zeitlichen Dimension überwunden worden. Der GD200 befindet sich in einem Abstand von 6,66 % zum aktuellen Kurs. Also liegt ein klares Kaufsignal vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.