Deutsche Bank: Jetzt kaufen?

Bei Deutsche Bank-Aktionären herrscht heute Hochstimmung. Schließlich sind die Aktien aktuell rund sechs Prozent teurer als gestern. Ein Platz am Ende der Top/Flop-Liste des Tages ist dem Wertpapier damit kaum noch zu nehmen. Eröffnen sich dadurch neue Gewinnchancen?

Dieser Kurssprung lässt die Charttechnik in neuem Glanz erstrahlen. Dann damit kostet Deutsche Bank damit so viel wie noch in diesem Monat. Immerhin überspringt der Wert sein Monatshoch. Bisher wurde dieses Hoch bei 10,81 EUR austariert. Der Kampf um die Entscheidungsmarken läuft also unter Volldampf.

Der Mittelwert der vergangenen 200 Tagesschlusskurse beflügelt momentan die langfristig arbeitenden Börsianer. Schließlich notiert dieser Mittelwert bei 8,65 EUR, womit sich Deutsche Bank in Aufwärtstrends befindet. Die heutige Rallye ist also ein eindrucksvoller Beleg, wie heftig die Kurse innerhalb langfristiger Aufwärtstrends explodieren können.

