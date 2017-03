Deutsche Bank: Jetzt kann alles ganz schnell gehen

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Aktien der Deutschen Bank gaben gestern zu Handelsschluss zwar optisch um fast 7 Prozent auf 16 Euro nach, den Vortageskurs um den rechnerischen Wert des Bezugsrechts in Höhe von rund 1,85 Euro bereinigt, hätte der Kurs aber bei 15,345 Euro liegen müssen. Die Bezugsrechte wurden außerdem zu 2,21 Euro gehandelt. Die Kapitalerhöhung der Deutschen Bank ist am Dienstag also...