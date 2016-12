Deutsche Bank: Jetzt kann alles ganz schnell gehen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

kann sich die Deutsche Bank noch vor Weihnachten einer ihrer größten Sorgen entledigen? Einem Insider zufolge ist es nicht ausgeschlossen, dass sich Deutschlands größtes Geldhaus im US-Hypothekenstreit in den kommenden Tagen mit der zuständigen Justizbehörde auf einen Vergleich einigt. Gleichzeitig wurde darauf hingewiesen, dass die Strafe letztlich wesentlich geringer als die ursprünglich geforderten 14 Mrd. Dollar ausfallen dürfte. Gleichwohl sei aber noch keine finale Entscheidung gefallen.

Wie soll der Vergleich finanziert werden?

Dem Vernehmen nach hat das Institut derzeit knapp 6 Mrd. Euro für sämtliche Rechtsstreitigkeiten beiseitegelegt. Allein 2,5 bis 3,0 Mrd. Euro sollen für besagten Hypothekenstreit vorgesehen sein, wie ein Insider berichtet. Sollte die Strafe letztlich höher ausfallen, muss die Bank zusehen, wo sie das entsprechende Kapital auftreibt. Zuletzt wurde beispielsweise über einen Boni-Verzicht der Deutsche Bank-Mitarbeiter berichtet. Ebenfalls denkbar ist die Abspaltung der Postbank. Anfang 2015 hatte sich die Bank zu diesem Schritt entschieden, doch seither erweist sich der geplante Börsengang schwieriger als gedacht. Finanzkreisen zufolge dürfte es auch im kommenden Jahr zu keinem IPO kommen. Sollten alle Stricke reißen, käme natürlich auch eine Kapitalerhöhung infrage.

Der Höhenflug hält an

Die Aktie befindet sich weiter auf einem Höhenflug. Seit dem historischen Tiefstand bei 10,08 Euro Ende September verteuerte sich das Papier in der Spitze um rund 80 Prozent. Befeuert wird der Kurs vor allem durch die Entwicklungen aus Übersee. In den USA steigen die Zinsen sukzessive an, 10-jährige Staatsanleihen erreichen mittlerweile wieder Renditen von 2,5 Prozent. Zuletzt hatte die Federal Reserve die Leitzinsen um 0,25 Prozent angehoben und für kommendes Jahr insgesamt 3 weitere Zinsschritte angekündigt. Auch der Wahlsieg von Donald Trump ließ die Finanzwerte aufleben, da er eine Deregulierung des Finanz- und Versicherungssektors anstrebt.

