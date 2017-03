Deutsche Bank: Jetzt also doch!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

bereits am letzten Freitag geriet die Aktie der Deutschen Bank im späten Handel unter verstärkten Abgabedruck. Und auch zu Beginn der neuen Woche gaben die Anteilsscheine nochmals erkennbar nach. Dass derart signifikante Rücksetzer nicht grundlos erfolgen, dürfte auf der Hand liegen.

Kapitalerhöhung über 8 Mrd. Euro beschlossen

So wurde bekannt, dass die größte deutsche Geschäftsbank nun doch eine Kapitalerhöhung über insgesamt 8 Mrd. Euro durchführt. Die neuen Papiere werden den bisherigen Anteilseignern zu einem Stückpreis von 11,65 Euro angeboten. Dass das Geldhaus einen derart üppigen Rabatt zum Schlusskurs der Vorwoche von 19,14 Euro einräumt, zeigt wie dringend die Deutsche Bank frisches Kapital benötigt, obwohl man in der Vergangenheit mehr als einmal die solide Finanzsituation beteuerte.

Postbank steht nicht mehr zum Verkauf

In diesem Zusammenhang muss allerdings erwähnt werden, dass die Maßnahme vor dem Hintergrund einer anderen unternehmerischen Entscheidung getroffen wurde. Entgegen den ursprünglichen Planungen soll die Postbank nicht mehr verkauft, sondern in das Privat- und Finanzkundengeschäft des Instituts integriert werden. In erster Linie erfolgt die Ausgabe der neuen Aktien, um die damit einhergehenden Kosten stemmen zu können.

Kurzfristig müssen Sie in Anbetracht des Doppeltops im Bereich um 19,50 Euro und des gebrochenen Aufwärtstrends seit Oktober letzten Jahres aus technischer Sicht mit leichteren Kursen rechnen. Sobald sich eine Stabilisierung abzeichnet, können Sie einen Einstieg in Betracht ziehen, sofern Sie bereit sind, die Papiere im Zweifel einige Jahre zu halten.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Marc Nitzsche.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse