Deutsche Bank: Jahresausblick 2018

Weitere Suchergebnisse zu "Nvidia":

Die Aktie des größten deutschen Finanzinstituts kommt auch im ersten Quartal 2018 nicht aus den Schlagzeilen.

Während sich die Anleger in 2017 schon Hoffnung auf einen Turnaround machten, präsentiert sich die Deutsche Bank-Aktie in 2018 in ganz schwacher Verfassung. Von rund 17 Euro zum Jahreswechsel rutschte der Titel schon im ersten Quartal wieder unter 12 Euro. Als Grund für den Kursverfall gilt ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Martin Jacobsen.