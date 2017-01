Deutsche Bank: Jahresauftakt nach Maß?!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

mit Schrecken erinnern wir uns noch an das letzte Jahr, als der Dax den schlechtesten Jahresstart seiner Geschichte auf das Börsenparkett legte. Dann erschien kürzlich im „Handelsblatt“ noch eine Statistik, die darauf hinwies, dass die Jahre mit einer „7“ am Ende den Anlegern oft herbe Verluste eingetragen haben. Doch im Moment besteht überhaupt kein Anlass für die Aktionäre, Trübsal zu blasen. Denn die Bankaktien haben sich regelrecht emporgeschwungen, was insbesondere für den Titel der Deutschen Bank gilt. Die Zeiten des historischen Tiefs von vergangenem Herbst scheinen vergessen, mittlerweile stehen nämlich schon wieder Gewinne von mehr als 50 Prozent zu Buche.

Gab es illegale Preisabsprachen?

Doch es ist gleichwohl noch nicht alles eitel Sonnenschein: dies ist einmal mehr am Wochenende offenkundig geworden, als die „Bild am Sonntag“ berichtete, dass die US-Kanzlei Hausfeld eine Klage gegen die beiden größten deutschen Banken anstrengen werde. Konkret soll es dabei um verbotene Preisabsprachen gehen, was die Gebühren für das Abheben von Bargeld betrifft. Dieser Bericht verfehlte seine Wirkung nicht, denn prompt starteten die Aktien von Commerzbank und Deutscher Bank etwas schwächer in die neue Woche.

Ein Gastbeitrag von Ethan Kauder.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse