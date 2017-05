Deutsche Bank: Italien könnte erneut belasten!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Finanzwerte zählen am Dienstagmorgen eindeutig zu den Verlierern am Börsenparkett. Das hat auch einen Grund. Dieser liegt nämlich in dem erneut aufflammenden politischen Risiko, das aber nicht mehr vonseiten Frankreichs kommt, sondern aus Italien. Wir haben bereits vor einiger Zeit argumentiert, dass das politische Italien-Risiko größer ausfallen könnte als das aus Frankreich.

Italien könnte vorgezogenen Wahlen abhalten

Das liegt zum einen daran, dass Italiens Wirtschaft weiterhin nur sehr moderat wächst und man der anti-europäischen Partei Five Star Movement mehr Chancen zu gewinnen zuspricht als beispielsweise damals Le Pen. Doch die Wahlen wurden zuvor nicht vor Frühling im nächsten Jahr erwartet. Was ist also geschehen?

Es wird nun spekuliert, dass die Wahlen auf September vorgezogen werden könnten. Damit würden sie, wie von Mateo Renzi vorgeschlagen, zum gleichen Zeitpunkt wie die Wahlen in Deutschland stattfinden. Dass es dazu kommt, steht noch nicht fest. Doch so emotional wie die Märkte und Anleger nun mal sind, wird das Risiko teilweise eingepreist.

Deutsche Bank hat wieder ein Problem

Zur Erinnerung: Besonders die Deutsche Bank Aktie war im Zuge des italienischen Bankenproblems deutlich belastet gewesen. Dieses Problem wurde nur vage gelöst. Sollten nun auch politische Risiken hinzukommen, könnten in Italien stark engagierte Banken, wie etwa die Deutsche Bank, erneut belastet werden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.