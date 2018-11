Deutsche Bank: Interessante Stimmrechtsmitteilung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Blick auf die Aktionärsstruktur der Deutschen Bank (dabei handelt es sich um „Großaktionäre gemäß § 33, Abs. 1 WpHG“) zeigt per Stand 31.10.2018 eine interessante Neuheit. Denn an diesem Tag gab es einen neuen Eintrag, und zwar hält demnach der Aktionär Douglas L. Braunstein 3,14% an der Deutschen Bank. Wer ist dieser Douglas L. Braunstein? Die Deutsche Bank nennt dazu ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.