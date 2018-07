Deutsche Bank: Hier will man Stärke beweisen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank will profitabler werden und fährt daher ihr globales Engagement drastisch zurück – es gibt jedoch eine Region, in der man auch zukünftig mit unverminderter Stärke auftreten will: Skandinavien.

So hat sich der für die nordischen Länder zuständige Manager des Geldinstituts, Jan Olsson, kürzlich gegenüber der Nachrichtenagentur Bloomberg zur Situation in Nordeuropa geäußert und erklärt, dass jene Region für die ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.