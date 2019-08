Deutsche Bank: Hier liegt die Hoffnung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

An der Börse hat die Deutsche Bank eine vermeintlich ruhige Woche erlebt: Der Aktienkurs pendelte sich am Freitag wieder da ein, wo er einst gestartet war: bei knapp über 7 Euro. Doch ansonsten waren die zurückliegenden Tage gespickt mit Meldungen, die das größte Geldinstitut des Landes vor einem radikalen Umbau sehen. So denkt die Deutsche Bank laut Handelsblatt darüber nach, das ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



