Deutsche Bank: Hier herrscht weiterhin großes Potenzial!

die Deutsche Bank hat am Freitag eine deutliche Einladung ausgesprochen. Chartanalysten sprechen davon, dass es erneut Chancen auf einen massiven Kursanstieg gebe. Die Aktie habe unverändert ein Potenzial für Gewinne von mehr als 20 %. Nachdem es am Donnerstag leicht bergab und unter die runde Marke von 16 Euro ging, arbeitet die Aktie nun wieder am Comeback und kratzt bereits an den 16 Euro. Im übergeordneten Chartbild ist der Trend derzeit aufwärts gerichtet. Der langfristige Aufwärtstrend hat Anfang September als Turnaround nach einem deutlicheren Abschwung begonnen. In dieser Perspektive ist der Kurs wiederum recht eindeutig auf dem Weg zu höheren Notierungen, 16 Euro sind lediglich eine Zwischenstation. Kleinere Kursverluste sind dabei Teil des Tagesgeschäfts.

Von fundamentaler Seite erhält der Banktitel derzeit nur teilweisen Zuspruch. Weiterhin sind 25 % der Analysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen halten und 30 % sehen einen Verkauf als die korrekte Anlageentscheidung. Aus charttechnischer Sicht liegt das nächste Kursziel bei 16,67 Euro, dem Verlaufshoch vom 10. Juli und darüber bei 17,54 Euro (1-Jahres-Hoch vom 15. Mai 2017). Dann könne sogar die 20-Euro-Marke angegriffen werden, heißt es.

Technische Analysten: Aktie im Aufwärtstrend

Nach Meinung technischer Analysten ist die Aktie ohnehin im Hausse-Modus. Die Trendpfeile sind allesamt nach oben gerichtet, der jeweilige Aufwärtstrendwechsel ist erst kürzlich erfolgt. Bei bis zu 8 % Vorsprung auf die gleitenden Durchschnitte heißt es jedoch: Es liegen Kaufsignale vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.