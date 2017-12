Deutsche Bank: Hier geht es zur Sache – es winken weitere +20 %!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank leidet wie viele Finanzwerte an einer allgemeinen Schwäche: Die Märkte misstrauen dem Sektor, weil er zu oft in den vergangenen Jahren enttäuscht hat. Nun sind die Kurse wieder etwas nach unten gerutscht. Dabei konnte der Wert zuletzt charttechnische Spezialisten davon überzeugen, dass durchaus Notierungen im Bereich von 20 Euro zu erreichen sind. Dies entspricht noch immer einem Potenzial in Höhe von über 20 %, sodass der Titel interessant sein dürfte. Konkret: Am vergangenen Freitag gaben die Kurse wenige Cent nach, befinden sich allerdings noch immer in einem charttechnischen langfristigen Aufwärtstrend. Der Wert konnte ausgehend von seinen Tiefs Anfang September massiv zulegen und schaffte in mehreren Stufen gleichzeitig viel Sicherheit. Die erste Unterstützung erwarten die Chartanalysten in Höhe von 16 Euro, einem Kursniveau, von dem aus der Wert im Sommer nachgegeben hatte. Darunter sollten die runden und markanten 15 Euro als Unterstützung dienen. Schließlich sind auch 14 Euro in diesem Jahr mehrfach im Blickpunkt gewesen. Die Aktie verfügt demnach über viele potenzielle Unterstützungen. Nach oben hin ist der Weg weitgehend frei.

Erste Kursziele befinden sich bei 17,03 Euro, einem Zwischenhoch vom 18. Dezember, sowie bei 17,54 Euro, dem 1-Jahres-Hoch vom 15. Mai 2017. Darüber jedoch sollten steigende Kurse auf bis zu 20 Euro und dann zum 2-Jahres-Hoch bei 20,26 Euro vom 29. Dezember 2015 hinaufführen. Wirtschaftlich betrachtet sind zuletzt keine weiteren Informationen an den Markt gekommen. Noch immer sind 25 % aller Bankanalysten der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 45 % wollen den Wert halten. 30 % haben sich für einen Verkauf ausgesprochen.

Technische Analysten: Aufwärtstrend!

Technische Analysten sind der Auffassung, die Aktie sei ein „Kauf“. Die Trendsignale zeigen in allen zu analysierenden zeitlichen Dimensionen nach oben, da die Aktie über den jeweiligen gleitenden Durchschnitten verläuft. Dies ist ein klares Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.