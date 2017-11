Deutsche Bank: Hat dies etwas zu bedeuten?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Aktie der Deutschen Bank hat zuletzt wieder etwas nachgegeben. Der Wert musste damit eine runde Marke unterschreiten, die allerdings noch keine strategische Bedeutung hatte. Tatsächlich sind die Kurse in der Lage, das nächste Top relativ schnell zu erreichen und damit zumindest fast 10 % hinzugewinnen. Im Detail: Die Aktie gewann innerhalb des zurückliegenden Monats gut 13 % an Wert. Damit ist der Banktitel im charttechnisch übergeordneten Aufwärtstrend. Auch in den beiden vergangenen Wochen war es um immerhin gut 4 % nach oben gegangen. Dabei hat die Aktie allerdings in der zurückliegenden Woche mehr als 1 % nachgegeben und nun noch einmal etwas verloren. Die Kursdynamik hat sich also zuletzt etwas abgeschwächt.

Die Aktie könnte nach Meinung der Chartanalysten dabei eher auf ein neues Top zulaufen. Oberhalb von 16 Euro wäre die Aktie in der Lage, das 6-Monats-Hoch bei 16,67 Euro vom 10. Juli anzusteuern. Das erste Kursziel jedoch befindet sich bei 17,54 Euro, dem derzeitigen 1-Jahres-Top vom 15. Mai. Die Kurse sind noch mehr als 12 % davon entfernt. Nach unten hin sollte vor allem der massive Schutz bei 15 Euro helfen, sofern es zu sinkenden Kursen kommt. Deshalb wird sich in den nächsten Handelssitzungen an dieser Stelle möglicherweise die weitere Kursrichtung entscheiden. Hält die Grenze, wird es in Richtung neuer Tops gehen. Neue wirtschaftlich bedeutende Nachrichten hat es keine gegeben, sodass sich auch am Meinungsbild von Bankanalysten nichts geändert hat. Aktuell sind 25 % der Meinung, die Aktie sei ein Kauf. 40 % wollen halten. 35 % plädieren für einen Verkauf.

Technische Analysten: Klarer Aufwärtstrend

Der Aufwärtstrend ist allerdings nicht nur charttechnischer Natur. Technisch orientierte Analysten sind der Auffassung, der Trend sei stark. Denn: Die Trendpfeile sind in jeder zeitlichen Dimension aufwärts gerichtet. Damit liegt ein starkes Kaufsignal für die Aktie der Deutschen Bank vor!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.