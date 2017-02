Deutsche Bank: Harter Widerstand zeichnet sich ab!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Aktien wie die Deutsche Bank, Commerzbank oder die aktuell strauchelnden Automobilwerte, also all diejenigen Werte, die eine Zeit lang für deutsche Solidität standen, sind heute leider diejenigen, die den deutschen Leitindex DAX bremsen. Klar, das muss nicht ewig so bleiben.

Markttechnik wird durch Erwartungen an bessere Zeiten angetrieben

Die Frage ist: Wie gut können diese Werte den Anpassungsprozess überstehen? Das beste Beispiel für diesen Anpassungsprozess stellt die Deutsche Bank dar. Dieser Prozess scheint noch nicht vorbei zu sein, wie die aktuellen Zahlen für das vergangene Jahr 2016 belegen. Aber Anleger haben bereits in den letzten sechs Monaten einen möglichen Turnaround durchgespielt, wie an der Kursentwicklung nicht zu verkennen ist. Unterstützt wurden die Erwartungen durch eine straffere Geldpolitik in den USA sowie eine anziehende Konjunktur und sicherlich auch in Anbetracht der vielen erledigten Gerichtsverfahren.

Kann sich der Turnaround fortsetzen?

Ob sich der Turnaround fortsetzen kann, werden wir erst in diesem Jahr erfahren, wenn sich die Zahlen zum Positiven entwickeln. Markttechnisch und kurzfristig aber könnte der Turnaround weitergespielt werden, sofern der aktuell angepeilte Widerstandsbereich zwischen 20,00-21,00 Euro je Aktie überwunden wird. In diesem Bereich liegen die relevanten Tiefs aus 2011 und 2012. Außerdem verläuft hier der 100-Wochendurchschnitt. Diesen Schritt müsste die Aktie nun erst einmal machen.

