Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

am letzten Handelstag der vergangenen Woche war es bei der Deutsche Bank-Aktie nochmal spannend. Im Xetra-Handel war der Titel zunächst deutlich unter die 14-Euro-Marke gefallen, stand im frühen Handel gar unter 13,80 Euro. Doch Stück für Stück eroberte die Deutsche Bank-Aktie Terrain zurück. Am Ende des Xetra-Handels am Freitag schaffte es die Aktie zwar nicht ganz ins Plus – gerade ein Cent fehlte dafür -, aber immerhin schloss sie wieder über der 14-Euro-Marke, der Schlusskurs im Xetra-Handel lag bei 14,10 Euro. Doch ist das jetzt Entwarnung? Keineswegs! Denn de facto steht die Deutsche Bank Aktie derzeit auf dem tiefsten Niveau des laufenden Jahres.

Deutsche Bank: Hält die 14-Euro-Marke?

Der Blick auf den 12-Monats-Chart zeigt, dass neben der psychologisch runden Marke von 14 Euro handfeste Supports eher im Bereich 13,50/13,00 Euro verlaufen. Auf dem Niveau notierte die Aktie schließlich im Spätherbst 2016 und das könnte sich nun als Unterstützung erweisen. Also steht der Test dieser Marke in den kommenden Wochen an? Derzeit offen – denn einiges wird auch davon abhängen, was es für Neuigkeiten aus dem operativen Geschäft der Deutschen Bank geben wird. Mal sehen, ob da ein neuer CEO des US-Geschäfts der Bank dort Verbesserungen bringen kann.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" von Börsen-Guru Jürgen Schmitt kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.