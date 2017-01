Deutsche Bank: HIER lief es im letzten Jahr besonders gut!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die anhaltenden Niedrigzinsen haben den Immobilienfonds der Deutschen Bank im abgelaufenen Jahr ein weiteres Rekordergebnis beschert. Wie das Geldhaus mitteilte, summierten sich die Immobilienkäufe und -verkäufe 2016 auf insgesamt 3,74 Mrd. Euro. „Nach dem Rekordjahr 2015 konnten wir unerwartet wieder ein Spitzenergebnis erzielen”, erklärte der in der Vermögensverwaltung für das Immobiliengeschäft zuständige Manager Georg Allendorf. Wegen des Niedrigzinsumfeldes waren Immobilieninvestments sowohl bei institutionellen als auch privaten Investoren überaus gefragt. Konsequenterweise gab es wie in den Jahren zuvor unter dem Strich ein Übergewicht an Immobilienkäufen. Zu den größten Investitionen zählten Geschäfte im spanischen Barcelona und trotz des Brexit-Referendums in der britischen Hauptstadt London. In der katalanischen Hauptstadt Barcelona wurde das berühmte Einkaufszentrum Diagonal Mar für rund eine halbe Mrd. Euro übernommen. In London investierte ein offener Immobilienfonds ebenfalls etwa 500 Mio. Euro in einen Gebäudekomplex im Stadtteil Stratford. Nach der Fertigstellung soll hier unter anderem die britische Bankenaufsicht FCA Quartier beziehen.

Die Deutsche Bank-Aktie hat nach der kräftigen Kurserholung der vergangenen Wochen zuletzt eine kleine Verschnaufpause eingelegt. Kein Wunder, wenn man bedenkt, dass es von Anfang Oktober bis Mitte Dezember in der Spitze um mehr als 80 Prozent nach oben ging. Die Einigung im US-Hypothekenstreit während der Weihnachtstage konnte dem Papier indes keinen neuen Schwung verleihen. Seit Jahresbeginn kann die Aktie aber wieder leicht zulegen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

