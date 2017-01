Deutsche Bank: Gute Zahlen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

da schau mal einer an: Die Deutsche Bank vermeldet ein „Spitzenergebnis“ bei der Summe der Immobilientransaktionen der von ihr verwalteten Fonds. Laut Unternehmensangaben wurden demnach in 2016 Immobilien für 3,74 Milliarden Euro von „vom Institut verwalteten Publikums- und Spezialfonds“ gekauft und verkauft. Ganz offensichtlich boomt zumindest der mitteleuropäische Immobilienmarkt weiter. Auch wenn sich das wohl eher auf beliebte städtische Lagen beschränkt. Interessant der Blick auf die Details:

Immobilien gefragt – wohl auch wegen niedriger Zinsen

Die Deutsche Bank teilt mit, dass die entsprechenden Fonds der Deutschen Bank mehr Immobilien kauften als verkauften. Das spricht für Netto-Zuflüsse und es deckt sich auch mit meiner Einschätzung: Es ist derzeit eine Menge „Cash“ vorhanden, und Schlagworte wie „Anlagenotstand“ machten schon die Runde. Wohin mit dem Geld? Jedenfalls sind ehemals beliebte Anlagen wie Bundesanleihen beim derzeitigen Zinsniveau für Privatanleger(innen) ziemlich uninteressant. Insofern wundern mich die Zahlen der Deutschen Bank nicht. Für die Deutsche Bank selbst ist das „nett“, aber man sollte es auch nicht überbewerten. Denn die genannten 3,74 Milliarden Euro sind so wie ich es verstehe Sondervermögen, sprich gehören den jeweiligen Besitzern der Fondsanteile.

