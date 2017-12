Deutsche Bank: Greift jetzt Panik um sich?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat zum Ende dieses Jahres die ersten charttechnischen Analysten in eine kleine Verzweiflung gestürzt. Der Wert befindet sich in einer starken Phase, muss kurzfristig jedoch offensichtlich Schwierigkeiten einräumen. Denn die Kurse bewegen sich wieder Richtung einer wichtigen Untergrenze. Doch charttechnische Analysten sind weiterhin der Auffassung, dass die Aktie auf dem Weg in die richtige Richtung sei. Mehr als 20 % seien jetzt im Neuen Jahr wieder möglich. Im Detail: Insgesamt befindet sich die Aktie in einem sanften charttechnischen Aufwärtstrend. Allerdings ist dieser nicht nur heute, sondern auch in den Tagen zuvor etwas gebremst worden. Während es in den vergangenen vier Wochen um immerhin 1 % nach oben ging, hat die Aktie binnen einer Woche 4 % abgegeben. Noch dramatischer ist Folgendes: In den letzten 7(!) aufeinanderfolgenden Handelstagen sind die Notierungen stets gefallen. Dies ist eine ungewöhnlich lange Wegstrecke.

Dabei ging es jeweils um 1 % oder sogar etwas mehr nach unten. Insofern ist die Situation durchaus bemerkenswert. Dennoch: Bei 15 Euro steht eine erste Unterstützung bereit, die nach Meinung der Charttechniker halten sollte. Nach oben hin hat die Aktie weiterhin das Potenzial, bisherige Zwischenhochs zu erreichen. Bei 17,03 Euro befindet sich das 6-Monats-Top vom 18. Dezember. Knapp darüber verläuft bei 17,54 Euro zudem das 1-Jahres-Hoch, das am 15. Mai erreicht wurde. Darüber wiederum wären keine nennenswerten Widerstände mehr zu erkennen. Erst die runden 20 Euro würden wohl eine ernsthafte Hürde darstellen. Übergeordnetes Ziel ist das derzeitige 2-Jahres-Hoch bei 20,26 Euro vom 29. Dezember 2015.

Technische Analysten: Aufwärtstrend

Auch technische Analysten attestieren dem Geldinstitut weiterhin einen Aufwärtstrend. Immerhin sind die mittel- und langfristigen Trendpfeile noch aufwärts gedreht. Der GD100 liegt 6,74 % vom Kurs entfernt, der GD200 noch annähernd 3 %. Dies entspricht aktuell einem Kaufsignal!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.