Deutsche Bank: Die Gerüchteküche brodelt

Die steigenden Zinsen in den USA und der freundliche Aktiengesamtmarkt sorgte in den vergangenen Wochen für kräftige Kursgewinne bei der Deutschen Bank (6-Monats-Performance: +55%). Das Analysehaus S&P Global hat Deutsche Bank nach dem jüngsten Vergleich in den USA von "Sell" auf "Hold" hochgestuft und das Kursziel von 12 auf 19 Euro angehoben. Mit Blick auf die Rechtsstreitigkeiten...