Deutsche Bank: Fusionen – Nein Danke!

eine bombastische Wirkung auf dem Börsenparkett hat letzte Woche die Nachricht zur Deutschen Bank gehabt, denn abgesehen davon, dass man auf Fusionen verzichten möchte glaubt man nicht an eine Rettung durch den deutschen Staat, die zudem als unnötig bezeichnet wird. Die wichtigsten Nachrichten, die letzte Woche die Deutsche Bank und deren Kurse bewegt haben waren folgende:

Interessante Details! In der FAZ am Sonntag verriet Paul Achleitner, Aufsichtsratschef von Deutschlands größter Bank und bekannter Strippenzieher, einige interessante Details zur Zukunft der Deutschen Bank und der Branche an sich. So sagte er, dass Fusionen für ihn momentan aber nicht von Interesse sind. Die Prioritäten lägen klar woanders und außerdem müsse man sich vor möglichen neuen geopolitischen Krisen in Acht nehmen.

Großes Aufatmen! Die Beilegung der Hypothekenaltlasten in den USA wird auch von Achleitner als überaus positiv dargestellt. Kein Wunder, hatte sie doch die schlechte Nachrichtenlage vor der Einigung über Monate hingezogen.

Keine Bankenrettungen in Deutschland! Achleitner ist auch davon überzeugt, dass Steuerzahler in der Zukunft nicht mehr befürchten müssen, erneut eine gescheiterte Bank mit Milliardenunterstützungen retten zu müssen. Man hätte doch aus den Fehlern der Vergangenheit gelernt und könne dank massiv erhöhter Eigenkapitalquoten auch in schweren Zeiten bestehen.

Dass eine Finanzkrise wie in 2008 nicht mehr passieren könne betonte Achleitner ebenfalls. Da können wir nur hoffen, dass die Anleger der Deutschen Bank ebenso optimistisch sind. Nun ja, da die Liquidität bei der Deutschen Bank bei 200 Milliarden Euro liegen soll, könnte das funktionieren. Wir bleiben für Sie am Ball.

Ein Gastbeitrag von Jennifer Diabatè.

Ihr Robert Sasse