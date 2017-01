Deutsche Bank: Es will einfach keine Ruhe einkehren!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

kaum hat sich die Deutsche Bank im Streit um windige Hypothekengeschäfte mit den Behörden in den USA einigen können, steht dem Institut bereits neuer Ärger ins Haus. Wieder einmal droht Ungemach aus den USA. Und wie zuvor dreht es sich um hypothekenbesicherte Wertpapiere.

Droht sogar eine Sammelklage?

Wie das Handelsblatt berichtet, hat der einflussreiche Großaktionär Blackrock gemeinsam mit dem Vermögensverwalter Pimco Klage gegen Deutschlands größtes Geldhaus am Bezirksgericht Manhattan eingereicht. Im Fokus stehen Hypothekenanleihen, mit denen beide Unternehmen starke Verluste erlitten haben. Die Deutsche Bank fungierte bei den Geschäften seinerzeit als Treuhänder und sieht sich nun dem Vorwurf ausgesetzt, in Ausübung dieser Funktion Informationspflichten verletzt zu haben. Als Ausgleich wird Schadensersatz gefordert.

Da die Klage zugelassen wurde, sei es nicht ausgeschlossen, dass weitere Kläger auf den Zug aufspringen und es so zu einer Sammelklage kommt, berichtet die Zeitung. Weiter heißt es, dass für den 2. Februar eine Anhörung anberaumt sei. Genau an diesem Tag will die Deutsche Bank auch ihre Zahlen zum vierten Quartal/Geschäftsjahr2016 präsentieren. Hierdurch könnte die Aktie, die nach einer kräftigen Erholungsrallye seit Mitte Dezember in einer Seitwärtsformation verharrt, neue Impulse bekommen. Doch die neuesten Anschuldigungen zeigen, dass das Geldhaus ein heißes Pflaster bleibt und Rechtsstreitigkeiten wohl auch in Zukunft an der Tagesordnung bleiben werden.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

