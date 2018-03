Deutsche Bank: Die Entscheidung scheint gefallen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat lange Zeit dagegen angekämpft, immer weiter in den Abwärtsstrudel zu geraten. Nun gaben die Kurse am Mittwoch geradezu dramatisch nach und setzten diese Abwärtsbewegung auch in den Tagen danach weiter fort. Die Börse bestrafte die wirtschaftlichen Probleme des Geldhauses seither mit einem Abschlag von mehr als 11 %. Dies ist aus Sicht von Analysten ein klares ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Frank Holbaum.