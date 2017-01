Deutsche Bank: Endlich ist es vorbei!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

nun ist es amtlich. Das US-Justizministerium hat bestätigt, dass mit der Deutschen Bank eine Übereinkunft im Streit um dubiose Hypothekengeschäfte vor Ausbruch der Finanzkrise erreicht werden konnte. Auch die Inhalte sind so, wie sie bereits Ende Dezember kommuniziert wurden.

Demnach beläuft sich die Strafe auf insgesamt 7,1 Mrd. Dollar. Hiervon entfallen 3,1 Mrd. Dollar auf eine Zivilbuße und 4,1 Mrd. Dollar auf Entschädigungen für betroffene Kunden. Die Verbraucherentschädigung wird sich voraussichtlich auf einen Zeitraum von 5 Jahren erstrecken und beispielsweise in Form von Darlehenserleichterungen ergehen. Auf den ersten Blick kommt das größte deutsche Geldhaus somit einigermaßen glimpflich davon, wenn man bedenkt, dass anfangs eine Strafe von 14 Mrd. Dollar im Raum stand. Dennoch zahlt man eine solche Summe nicht mal eben aus der Portokasse. Das Ergebnis im vierten Quartal wird hierdurch mit rund 1,16 Mrd. Euro belastet. Auch in den kommenden Quartalen ist mit Belastungen zu rechnen. Aus Anleger-Sicht kann damit jedoch ein großer Unsicherheitsfaktor ein für alle Mal zu den Akten gelegt werden. Dennoch sollten Aktionäre weiterhin auf der Hut sein, da es noch viele weitere Baustellen gibt. Nach wie vor vermissen Investoren und Analysten eine zukunftsfähige Konzernstrategie, hinzukommen etliche ungeklärte Rechtsfälle wie der Geldwäscheskandal in Russland oder Verstöße gegen Sanktionen bei Geschäften im Iran.

