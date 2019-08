Deutsche Bank: Endlich!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

An der Heimatbörse Xetra notiert Deutsche Bank per 06.08.2019, 08:35 Uhr bei 6.9 EUR. Deutsche Bank zählt zum Segment "Diversifizierte Kapitalmärkte".

Diese Aktie haben wir in 8 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Relative Strength Index: Ein bekanntes Mittel aus der technischen Analyse um einzuschätzen, ob ein Titel aktuell "überkauft" oder "überverkauft" ist, stellt der Relative Strength Index (RSI) dar. Dieser setzt Kursbewegungen über die Zeit in Relation. Wir betrachten den RSI auf 7- und auf 25-Tage-Basis für Deutsche Bank. Beginnen wir mit dem 7-Tage-RSI, welcher aktuell 67,34 Punkte beträgt. Das bedeutet, dass Deutsche Bank momentan weder überkauft noch -verkauft ist. Die Aktie wird somit als "Hold" eingestuft. Wie sieht es beim 25-Tage-RSI aus? Auch hier ist Deutsche Bank weder überkauft noch -verkauft (Wert: 47,96), somit erhält die Aktie auch für den RSI25 ein "Hold"-Rating. Deutsche Bank wird damit unterm Strich mit "Hold" für diesen Punkt unserer Analyse bewertet.

2. Fundamental: Mit einem aktuellen KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) von 856,06 liegt Deutsche Bank über dem Branchendurchschnitt (1884 Prozent). Die Branche "Kapitalmärkte" weist einen Wert von 43,16 auf. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet und erhält eine "Sell"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Deutsche Bank als "Sell"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 8 Hold, 9 Sell. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 0 Buy, 3 Hold, 2 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Hold". Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 6,61 EUR. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -4,04 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 6,885 EUR beträgt, was einer "Hold"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".