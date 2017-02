Deutsche Bank: Eine Meldung mit Signalkraft!

Weitere Suchergebnisse zu "Siemens":

die Deutsche Bank-Aktie hat in den letzten Wochen etwas Luft geholt, nachdem es in den Monaten davor eine beachtliche Erholungsrallye zu bestaunen gab. In der Spitze legte der Anteilsschein des deutschen Branchenprimus um mehr als 80 Prozent zu. Seit Ende Februar konsolidiert das Papier in einer Bandbreite zwischen 18,00 und 19,00 Euro.

Das Für und Wider

Zuletzt hatte den Anlegern der erneute Milliardenverlust für das vergangene Geschäftsjahr spürbar auf den Magen geschlagen. Gleichwohl – und das ist gleichzeitig auch der Grund für das hohe Defizit – konnten mit dem US-Hypothekenstreit und der Geldwäscheaffäre in Russland die beiden größten Rechtsfälle beseitigt werden.

Ich bin der Meinung, dass der Wegfall der Unsicherheitsfaktoren von Anlegerseite mittel- und langfristig höher gewichtet werden dürfte, denn an der Börse hat man nicht gerne mit Unwägbarkeiten zu tun. Im laufenden Jahr könnte die Aktie zudem von anziehenden Zinsen und der von Donald Trump in Aussicht gestellten Deregulierung profitieren.

Neuer Großinvestor aus China

Für Bankenchef John Cryan gibt es schon jetzt Grund zur Freude, denn das Geldhaus konnte mit der chinesischen Unternehmensgruppe HNA einen neuen Großaktionär für sich gewinnen. Nach Angaben des Nachrichtendienstes Reuters hat HNA Aktien im Gesamtwert von 755 Mio. Euro erworben, was etwa 3 Prozent des Börsenwertes entspricht. Das Engagement könnte in Zukunft noch weiter ausgebaut werden, wie ein HNA-Sprecher gegenüber Reuters bestätigte: „Wir schließen nicht aus, unsere Beteiligung in moderatem Umfang aufzustocken, werden aber auf jeden Fall unter 10% bleiben.“ Der Einstieg ist sicherlich auch ein Fingerzeig dafür, dass institutionelle Investoren der Deutschen Bank inzwischen wieder mehr Vertrauen entgegenbringen.

Ein Gastbeitrag von Hermann Pichler.

