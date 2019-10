Deutsche Bank: Eine Korrektur liegt in der Luft!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Zu Beginn des zweiten Drittels des Monats startete die Aktie der Deutschen Bank eine neue Rallye. Sie hat in einem dynamischen Anstieg zu Beginn dieser Woche die 50-Tagelinie überschritten. In der Spitze drang der Kurs am Donnerstagmorgen bis auf 7,24 Euro vor. Damit nähert sich die Aktie der breiten Widerstandszone zwischen 7,25 und 7,50 Euro an.

Innerhalb dieser Zone wurden



