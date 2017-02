Deutsche Bank: Eher negative Expertenmeinungen!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

letzte Woche bewegte die Deutsche Bank die Gemüter der Anleger. Sämtliche Experten sehen die Situation eher pessimistisch, so Ethan Kauder. Was waren die Meinungen, die letzte Woche die Anleger in Atem gehalten haben?

Viele neue Analysen! Wie geht es weiter mit der größten Bank Deutschlands, das fragen sich die Anleger auch zu Jahresbeginn. Vielleicht auch deshalb gab es im Januar eine große Anzahl neuer Analysen.

Pessimistische Ausblicke! Die Analysen, die im Januar zur Deutschen Bank-Aktie erschienen sind und über die Ethan Kauder Ihnen in der letzten Woche einen kurzen Überblick gegeben hat, geben eher einen pessimistischen Ausblick für das Bankhaus. Die Kursziele liegen sogar teilweise deutlich unter dem aktuellen Kurs.

Independent Research: Hier meint Analyst Markus Rießelmann, dass das Geschäft mit den Anleihen für eine positive Entwicklung der Ertragssituation gesorgt hat, doch die Gesamteinschätzung geht dennoch mit einer Verkaufsempfehlung einher. Die derzeitige Euphorie um die Aktie teilt er nicht.

Goldman Sachs: Hier ist Analyst Omahen etwas moderater. Er sieht die Aktie bei einem Kursziel von 18,20 Euro mit einer Einstufung auf „Neutral“ und geht davon aus, dass die Deutsche Bank im 4. Quartal nochmals deutlich zulegen konnte. Jedoch sei aufgrund der kürzlich erfolgten Rückstellung immer noch von einem Verlust von rund 1 Mrd. Euro für das letzte Quartal auszugehen.

Ethan Kauder hat für Sie die Analystenempfehlungen im Überblick zusammengefasst:(Analyst: Einstufung – Kursziel in Euro (Abstand zum Kurswert in Prozent) Bankhaus Lampe: „Kaufen“ – 21,00 Euro (+12 %)

Barclays: „Equal weight“ – 19,00 Euro (+1 %)

S&P Global: „Halten“ – 19,00 Euro (+1 %)

Goldman Sachs: „Neutral“ – 18,20 Euro (-3 %)

Morgan Stanley: „Equal weight“ – 16,50 Euro (-12 %)

Merrill Lynch: „Underperform“ – 16,00 Euro (-15 %)

Macquarie: „Underperform“ – 15,50 Euro (-17 %)

Independent Research: „Verkaufen“ – 14,00 Euro (-25 %)

Commerzbank: „Reduce“ – 14,00 Euro (-25 %)

Equinet: „Neutral“ – 13,00 Euro (-31 %)

