Deutsche Bank: Dynamik im Investmentbanking hielt zumindest zum Teil an

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Deutsche Bank hat im dritten Quartal im Investmentbanking nach eigener Darstellung erneut gut abgeschnitten.



So habe ein Teil der Dynamik im Geschäft der Sparte aus dem zweiten Quartal in den bisherigen Wochen des laufenden Vierteljahresabschnitts angehalten, sagte Finanzvorstand James von Moltke am Dienstag bei einer Investorenkonferenz. Im zweiten Quartal war das gut laufende Investmentbanking einer der Gründe dafür, dass die Deutsche Bank besser als erwartet abgeschnitten hatte.

Die Erträge der Sparte habe sich mindestens so gut entwickelt wie es die Konkurrenten zuletzt in Aussicht gestellt hatten. So hatte zum Beispiel die US-Großbank JPMorgan Mitte September im Investmentbanking einen Anstieg der Erträge im mittleren einstelligen Prozentbereich prognostiziert. An der Börse kamen die Aussagen des Finanzvorstands zunächst gut an: Die Aktie drehte ins Plus und legte bis zu knapp zwei Prozent zu, musste aber einen Großteil der Gewinne schnell wieder abgeben.

Das Deutsche-Bank-Papier war zum Wochenauftakt unter anderem wegen der Presseberichte über Probleme bei der Kontrolle von Geldwäsche des Konzerns und vieler anderer Großbanken fast neun Prozent gefallen und damit auf den tiefsten Stand seit Ende Mai abgerutscht. Seit dem Zwischenhoch nach dem Corona-Crash von etwas mehr als neun Euro Anfang Juni büßte der Kurs der Deutsche-Bank-Anteile wieder fast ein Viertel ein./zb/jha/