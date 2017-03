Deutsche Bank: Droht neues Ungemach?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Deutsche Bank kommt einfach nicht aus den negativen Schlagzeilen heraus. Nun sieht sich Deutschlands größtes Geldhaus auch noch mit einer Anschuldigung wegen eventueller Steuervergehen konfrontiert. Hinter diesen Vorwürfen steht die Entwicklungsorganisation Oxfam, die die Steuerpraktiken europäischer Banken näher unter die Lupe genommen hat. Zusammen mit Fair Finance Guide will Oxfam dabei herausgefunden haben, dass die Institute Steueroasen nutzen, um ihre Steuerlast zu drücken. Ähnliche Vorwürfe müssen sich auch immer wieder große Konzerne wie Starbucks, Apple oder Microsoft gefallen lassen.

„Sehr viel spricht dafür, dass Europas größte Banken ihre Gewinne auf Kosten der Allgemeinheit machen“, wird Ellen Ehmke von Oxfam Deutschland zitiert. Die Untersuchungsergebnisse legen nahe, dass die 20 größten Finanzinstitute Europas im Jahr 2015 etwa 25 Prozent ihrer Gewinne in niedrig besteuerten Ländern wie Irland und Luxemburg ausgewiesen haben. Gleichwohl wurden nur 12 Prozent der Erträge auch tatsächlich dort erwirtschaftet. Ein Unternehmenssprecher der Deutschen Bank hält dem entgegen: „Die Deutsche Bank weist grundsätzlich ihre Gewinne in den Ländern aus, in denen sie erwirtschaftet werden. Damit werden sie auch dort versteuert.“

Kapitalerhöhung belastet Aktie

Die Deutsche Bank befindet sich derzeit inmitten einer Kapitalerhöhung – bereits die sechste innerhalb der letzten 10 Jahre! Infolgedessen ist auch die Aktie deutlich unter Druck geraten, da die Gewinne aus Sicht der Alt-Aktionäre verwässert werden. Zwar wird sich das Geldhaus durch diesen Schritt erst einmal der Sorgen um eine zu dünne Kapitaldecke entledigen. Dennoch ist unklar, wohin die Reise mittel- und langfristig gehen wird. Das Geldhaus steckt schließlich in einem umfassenden Konzernumbau. Nach Ansicht der Analysten hat die Deutschen Bank-Aktie ihr Potenzial zudem weitestgehend ausgeschöpft. Im Schnitt trauen die Experten dem DAX-Titel 16,46 Euro zu. Demnach hätte das Papier trotz des jüngsten Rücksetzers lediglich ein Kurspotenzial von 3,65 Prozent.

