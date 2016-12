Deutsche Bank: Doppelt Grund zum Feiern!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

aus Sicht der Deutschen Bank gab es Weihnachten gleich doppelt Grund zum Feiern. Denn nach langen und intensiven Verhandlungen mit den US-Behörden konnte im Streit um windige Hypothekengeschäfte endlich der Durchbruch erzielt werden. Damit kann sich Deutschlands größtes Geldhaus einer ihrer größten Sorgen entledigen. Denn der Rechtsstreit schwebte lange Zeit wie ein Damoklesschwert über den Zwillingstürmen am Frankfurter Konzernsitz. Ursprünglich hatte die US-Justizbehörde eine Strafe von über 14 Mrd. Dollar verlangt. Letzten Endes kommt der deutsche Bankenprimus deutlich glimpflicher davon: summa summarum muss das Institut 7,2 Mrd. Dollar berappen. Die Strafe setzt sich zusammen aus einer „Zivilbuße“ in Höhe von 3,1 Mrd. Dollar und einer Verbraucherentschädigung im Umfang von 4,1 Mrd. Dollar. Während die Zivilbuße sofort gezahlt werden muss, kann sich die Verbraucherentschädigung auch über mehrere Jahre erstrecken, beispielsweise in Form von Darlehenserleichterungen für US-Kunden. Vorherigen Bekundungen zufolge hatte die Deutsche Bank Ende September rund 6 Mrd. Euro für ungelöste Rechtsstreitigkeiten beiseitegelegt, allein 2,5 bis 3,0 Mrd. Euro für besagten Hypothekenstreit. Insofern dürften die Rücklagen erst einmal ausreichen, um sich etwas Luft zu verschaffen. Es darf allerdings nicht vergessen werden, dass es noch viele andere juristische Auseinandersetzungen gibt.

Was für ein Jahresendspurt

Der Aktie der Deutschen Bank hat die frohe Kunde aus Übersee keinen neuen Auftrieb verleihen können. Aber auch so ist die Performance der vergangenen Wochen beeindruckend. Seit dem Allzeittief Ende September verteuerte sich das Papier bis zum 23. Dezember, sprich in nicht einmal drei Monaten, um knapp 90 Prozent.

