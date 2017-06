Deutsche Bank: Doch keine Regelung für einbehaltene Boni?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

bei der Deutschen Bank hat die Auseinandersetzung über die Rückforderung nicht ausgezahlter Boni eine neue Stufe erreicht. Das ehemalige Vorstandsmitglied Hugo Bänziger erklärte gegenüber der „Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung“, er werde auf die Auszahlung der einbehaltenen Boni bestehen. Die Deutsche Bank zahlte die Boni bislang nicht aus, sondern prüft nach eigenen Angaben, ob sie frühere Vorstandsmitglieder des Geldhauses auf diese Weise möglicherweise an den Kosten diverser Verfehlungen des Instituts in der Vergangenheit beteiligen kann.

Keinen Kontakt zu Achleitner!

Die „Frankfurter Allgemeinen Zeitung“ zitiert Bänziger mit den Worten: „Es gibt keinerlei juristischen Vorwürfe gegen mich, ich habe mir nichts vorzuwerfen.“ Er setze darauf, „dass alles seinen korrekten Weg geht“.

Bänziger widersprach insbesondere dem Aufsichtsratsvorsitzenden der Deutschen Bank, Paul Achleitner. Dieser hatte auf der Hauptversammlung im Mai 2017 mit Blick auf die Thematik erklärt, „dass sich der Aufsichtsrat hierzu mit den betroffenen Vorstandsmitgliedern in fortgeschrittenen Gesprächen befindet“. Das Kontrollgremium gehe davon aus, dass es in den kommenden Monaten eine Regelung geben werde, „die einen wesentlichen finanziellen Beitrag der Betroffenen sicherstellt“, so Achleitner in seiner Rede auf der Versammlung.

Bänziger sagte nun hingegen, dass er vor der Hauptversammlung ein Dreivierteljahr lang keinen Kontakt zu Achleitner gehabt habe, „auch nicht über Anwälte“.

Letzten Endes ist diese Eskalation der Auseinandersetzung über die Rückforderung nicht ausgezahlter Boni – unabhängig davon, wer Recht hat – meiner Meinung nach mit Sicherheit nicht gerade förderlich, um die Aufarbeitung der Verfehlungen der Bank zu einem schnellen Ende zu führen.

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.