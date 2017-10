Deutsche Bank: Digitale Transformation schreitet voran!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

wir hatten bereits berichtet, dass die Deutsche Bank ihr Privat- und Firmenkundengeschäft neu aufstellen wird, indem die Deutsche Postbank AG sowie die Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG im kommenden Jahr zu einer Rechtseinheit kombiniert werden. Unter deren Dach sollen künftig über 20 Mio. Kunden betreut werden. Damit sind die Planungen des DAX-Konzerns aber noch nicht am Ende. Wir informieren Sie an dieser Stelle über weitere Vorhaben des deutschen Branchenprimus.

„Vorsprung in der digitalen Transformation ausbauen“

So plant die Deutsche Privat- und Firmenkundenbank eine neue Digitalbank einzuführen. Diese soll Ende kommenden Jahres an den Start gehen. Als primäre Zielgruppe nennt das Finanzinstitut „junge, digital affine Kunden“.

Das Angebot der neuen Digitalbank wird sich demnach rund um ein kostenfreies Konto drehen. Mit diesem Konto sollen die Kunden schnell und unkompliziert auf digitale Marktplätze zugreifen können. Zudem will der DAX-Konzern das Angebot der Direktbank-Tochter Norisbank einbinden.

„Wir bündeln die Stärken der Deutschen Bank und der Postbank“, kommentiert Postbank-Chef Frank Strauß. Bereits jetzt hätten die beiden Institute gemeinsam mehr Online-Kunden als alle anderen privaten Bankgruppen hierzulande: „Diesen Vorsprung in der digitalen Transformation können wir gemeinsam noch schneller ausbauen.“

„Marke Sal. Oppenheim wird aufgegeben“

Darüber hinaus richten die Frankfurter ihr hiesiges Wealth Management neu aus. Demnach plant das Geldhaus, das Vermögenskundengeschäft der Tochtergesellschaft Sal. Oppenheim in das Wealth Management der Deutschen Bank zu überführen.

So soll der Bereich Asset Management der ehemaligen Privatbank in den ersten drei Monaten des kommenden Jahres in der Deutsche Asset Management aufgehen. „Die Marke Sal. Oppenheim wird aufgegeben“, teilt die Deutsche Bank mit. Damit endet die traditionsreiche Geschichte des 1789 gegründeten Geldhauses.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Rainer Lenzen.