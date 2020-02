Deutsche Bank: Diese Unterstützung muss halten, sonst …

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Die Deutsche Bank-Aktie konnte am 4. Dezember bei 6,28 Euro ein Tief ausbilden und anschließend in eine neue Aufwärtsbewegung übergehen. Diese verlief lange Zeit sehr ansprechend und steil, sodass am 14. Februar bei 10,37 Euro ein neues Hoch ausgebildet werden konnte.

Es leitete Gewinnmitnahmen ein. Sie verliefen wiederum sehr dynamisch, sodass der Kurs am Mittwoch fast wieder seinen 50-Tagedurchschnitt bei ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung