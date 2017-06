Deutsche Bank: Diese Erholung dürfte nur von kurzer Dauer sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

die Wahlen im britischen Unterhaus gingen wohl nicht so aus, wie die Premier-Ministerin es sich vorgestellt hatte. Ihre Partei, die konservativen Tories, hat die absolute Mehrheit verloren. Es wird daher zu einem Hung-Parlament kommen, was so viel heißt, dass es keine einzelne regierende Partei geben wird. Das erschwert die Verhandlungen um einen Brexit mit der EU. Das britische Pfund verliert infolgedessen stark an Wert, da man befürchtet, dass Großbritannien bei der Verhandlung nicht gestärkt hervorkommen wird.

Zukunftsmusik

Doch eigentlich ist das alles noch Zukunftsmusik. Wie die Verhandlungen tatsächlich ablaufen werden, kann bisher keiner wirklich sagen. Der Ausgang unterstützt allerdings die europäischen Bankenwerte. So auch die Aktie der Deutschen Bank. Doch ich persönlich gehe davon aus, dass diese Erholung nur von kurzfristiger Dauer sein wird.

Denn viel schwerwiegender sind die am Donnerstag erfolgten Anpassungen bei den Inflationsprognosen seitens der EZB. Diese hatte die Inflationsprognose sowohl für das aktuelle als auch für das nächste Jahr um jeweils 0,2 % nach unten angepasst. Einen größeren Zinsüberschuss werden Banken in diesem Umfeld, sollte es tatsächlich so kommen, wohl kaum erzielen können.

EZB-Prognosen dürften einerseits belasten und andererseits unterstützen

Die nach oben angepassten Prognosen für das Wirtschaftswachstum dürften zwar unterstützend wirken, doch ein Ausbruch nach oben in den Bankaktien halte ich aktuell für eher unwahrscheinlich. Aus der markttechnischen Perspektive dürfte der Kursbereich um 14,50 Euro je Aktie als horizontale Unterstützung fungieren. Darunter wird es kritisch für den Turnaround-Versuch.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.