Deutsche Bank: Deutlich weniger Geld für Manager!

die Bonuszahlungen für die Führungskräfte der Deutschen Bank werden drastisch gesenkt. So sieht es jedenfalls der Plan des Vorstandschefs Cryan vor. Besonders die Investmentbanker sollen davon betroffen sein. Etwa 90 Prozent der Bonuszahlungen sollen komplett wegfallen. Damit weitet sich die Krise der Deutschen Bank nun auch auf die Führungsebene aus. Es wird nun befürchtete, dass viele Mitarbeiter jetzt das Handtuch werfen werden und unter Umständen zur Konkurrenz abwandern werden. Um das zu verhindern plant die Deutsche Bank gewisse Ausgleichspakete in Form von zum Beispiel Aktien auszugeben. Insbesondere für die Mitarbeitergruppen, welche wichtige Kundenbeziehungen unterhalten.

Die Krise hält an

Obwohl der Streit im US Hypotheken Geschäft aktuell beiseitegelegt wurde, die Deutsche Bank kommt nicht aus den Schlagzeilen heraus. Diese Meldung kommt auch nicht völlig überraschend. Kündigte Vorstandschef Cryan bereits zu seinem Amtsantritt weitreichenden Sparmaßnahmen an. „Ich denke, dass die Leute in Banken zu viel Geld bekommen“, sagte Cryan im Juli 2015. Damals noch betrug der Topf für die variablen Vergütungen noch etwa 2,4 Milliarden Euro. Für das letzte Geschäftsjahr wird vermutlich nicht einmal halb so viel drin sein. Aber auch die Aktionäre müssen das Nachsehen haben. Diese werden wohl auch in naher Zukunft deine Dividende erhalten.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

