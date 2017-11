Deutsche Bank: Darauf kommt es nun an!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

die Deutsche Bank hat in der Vorwoche von Montag bis Donnerstag gut 3 % zulegen können, jedoch am Freitag etwas Federn lassen müssen. Dieser Eindruck setzt sich auch zum Start in die neue Woche fort. Dennoch hat die Aktie nach Ansicht von charttechnischen Analysten die Chance, auch auf 15 Euro zuzusteuern. Hier findet sich eine deutliche Hürde, die einem Aufwärtstrend im Wege stünde. Wichtige wirtschaftliche Nachrichten wurden zuletzt nicht registriert. Daher sind weiterhin nur 15 % der Bankanalysten der Meinung, die Deutsche Bank sei ein „Kauf“. 65 % wollen immerhin „halten“, während 20 % für einen „Verkauf“ des Banktitels plädieren.

Charttechniker aber gewinnen etwas Hoffnung. Solange die Aktie unter 15 Euro notiert, ist die derzeitige Abwärtsphase noch nicht beendet. Dennoch: Das 6-Monats-Tief bei 13,15 Euro vom 5. September 2017 konnte um knapp 10 % distanziert werden. Entsprechend hat sich das Chartbild zuletzt etwas aufgehellt, auf Sicht von einem Monat notiert die Aktie unter dem Strich trotzdem leicht im Minus.

Technische Analysten: Aktie im Abwärtstrend

Unverändert bleibt die Feststellung, dass die Aktie nach den Grundlagen der technischen Analyse im Abwärtstrend verläuft. In allen zeitlich bedeutenden Phasen ist der Titel im Baisse-Modus, der jeweilige Kursdurchschnitt ist unterschritten. Der langfristig bedeutende GD200 wäre auch erst dann erreicht, wenn die Deutsche Bank auf 15,51 Euro klettert. Bis dahin fehlen noch gut 8 %. Deshalb heißt es: Vorsicht ist geboten!

Diese Lithium-Aktien werden bald boomen!

Öl war gestern! Erfahren Sie nur heute KOSTENLOS: Deshalb startet Lithium jetzt erst richtig durch! Diese 5 Aktien werden 2017 einschlagen! Exklusiv und KOSTENLOS sichern!

HIER klicken und „Lithium-Report“ KOSTENLOS herunterladen!

Ein Beitrag von Frank Holbaum.