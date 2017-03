Deutsche Bank: Dann ist der Weg für weitere Kursgewinne frei!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

die Deutsche Bank hat ein wichtiges Hoch markiert. 19,48 waren der höchste Kurs der vergangenen 12 Monate. Technische Analysten zeigten sich begeistert und warten nun allenfalls noch darauf, dass die Aktie auf mehr als 20 Euro steigt. Dann könnte der Wert einen weiteren Durchbruch schaffen.

Aktie im Dauerhoch

Auch auf Basis der gesamten Jahresanalyse steht die Deutsche Bank auf der Sonnenseite. Seit Jahresbeginn hat die Deutsche Bank mehr als 10 % Plus erwirtschaftet. Zusätzlich stimmt technische Analysten die Bilanz der vergangenen 6 Monate optimistisch. Inzwischen schaffte der Wert ein Plus von annähernd 50 %.

Der Aufwärtstrend ist insgesamt unverkennbar. Die 200-Tage-Linie ist trotz Kursverlustes am Donnerstag noch deutliche 30 % entfernt. Das heißt, die Aktie sollte aus dieser Sicht in den kommenden Tagen 20 Euro tatsächlich überwinden können. Dann ist der Weg für weitere Kursgewinne frei. Charttechniker schließen sich dieser Diagnose an und gehen davon aus, dass die Aktie jetzt die Barriere von 19,00 Euro nachhaltig hinter sich gelassen haben könnte. Dies würde aktuell auch aus dieser Sicht den Aufwärtstrend bestätigen.

Trotz Kursrücksetzer bleibt die Deutsche Bank im grünen Bereich.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

… denn heute können Sie den Bestseller: „Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!“ von Börsen-Guru Rolf Morrien kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern. Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden.

Ein Gastbeitrag von Frank Holbaum.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse