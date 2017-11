Deutsche Bank: Da darf man zu Recht auch mal stolz sein!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Auszeichnung für die Deutsche Bank: Wie das Geldinstitut vor Kurzem mitteilte, hat der Konzern zum 15. Mal in Folge einen Award der „Human Rights Campaign“ erhalten – als einer der weltweit besten Arbeitgeber für LGBTI-Mitarbeiter. Das sperrig anmutende Akronym beinhaltet die englischen Begriffe „Lesbian, Gay, Bisexual, Transexuell/Transgender und Intersexual“.

„Eine Ehre für unsere Bank“

John Cryan, Vorstandschef bei der Deutschen Bank, kommentierte stolz die Ehrung: „Die Auszeichnung ist eine Ehre für unsere Bank. Teilhabe und Vielfalt sind wichtige Werte der Deutschen Bank. Wir wollen unseren Mitarbeitern ermöglichen, die Bank und die Gemeinschaften, in denen wir tätig sind, offener und solidarischer zu machen.“

UN-Verhaltenskodex für Unternehmen früh unterzeichnet

Die Deutsche Bank unterzeichnete laut eigenen Angaben bereits früh den UN-Verhaltenskodex für Unternehmen (United Nations Standards of Conduct for Business), der sich gegen die Diskriminierung von LGBTI einsetzt.

Zwei Schriftstücke in Sachen Gleichberechtigung signiert

Darüber hinaus hat das Geldinstitut im Oktober zwei Schriftstücke signiert, welche die Gleichberechtigung von US-Mitarbeitern am Arbeitsplatz und vor dem Gesetz – ungeachtet ihrer sexuellen Orientierung – stärken sollen.

Steven Reich, Leiter der DeBa-Rechtsabteilung in der Region Nord- und Südamerika, betonte hierzu: „Für die Deutsche Bank geht es in beiden Fällen darum, dass Diskriminierung unseren Mitarbeitern und ihren Familien, unserem Unternehmen und der Gesellschaft schadet. Wir freuen uns, auch künftig für dieses wichtige Thema einzutreten.“

Weitere Engagements

Neben eben erwähnten Engagements unterstützte die Deutsche Bank Anfang des Jahres die Ehe für alle in Australien, organisierte mit ihrem LGBTI-Mitarbeiternetzwerk Ende Oktober eine Veranstaltung über transsexuelle Menschen beim US-Militär und richtete vor Kurzem den Wettbewerb „Powering Progress“ aus, bei welchem US-Studenten ein Projekt entwarfen, mit welchem gemeinnützige LGBTI-Vereinigungen unterstützt werden sollen.

Ein Beitrag von Marco Schnepf.