Deutsche Bank: DWS will offenbar abspecken!

Die seit einigen Monaten börsennotierte Deutsche Bank-Tochter will offenbar abspecken, um die Kosten drücken: Dies berichtete die Nachrichtenagentur Reuters am Donnerstag. Demnach werde die DWS Dienstleistungen an die französische Großbank BNP Paribas auslagern.

DWS-Fondadministration soll an BNP gehen

Konkret: Die Securities Services-Abteilung der Franzosen werde zum Dienstleister für die Administration für aktiv gehaltene Fonds der DWS sowohl in Luxemburg als auch in Deutschland, ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!

Ein Beitrag von Marco Schnepf.