Deutsche Bank & CoBa: Fusion? Zunächst nicht! – DB-CEO lässt Hintertür offen

Neue Gerüchte befeuern die Spekulationen um die gemeinsame Zukunft von Deutsche Bank (WKN: 514000) und Commerzbank? Während Bloomberg-Informationen zufolge die deutsche Bundesregierung den Zusammenschluss der beiden skandalerschütterten Banken favorisiert, erteilt DB-CEO Christian Sewing den Spekulationen eine Absage – vorerst.

Zunächst soll in den kommenden 18 Monaten auf die Profitabilität geachtet werden, danach sehe man weiter. Das heißt: Ein Zusammenschluss ist durchaus möglich. Dieser wäre vermutlich auch dringend nötig, sind beide deutschen Großbanken international zum Zwerg mutiert gemessen am Börsenwert. Sewing lieferte allerdings auch gute Gründe für einen Kursanstieg.

Für den Markt sind die Sewing-Äußerungen nicht unbedingt überraschend. Dass die Profitabilität bei der Deutschen Bank erheblich gesteigert werden soll, wissen Aktionäre seit Längerem. Konkret sehen die Planungen wie folgt aus:

2018 will die Deutsche Bank ihre Kosten auf 23 Milliarden Euro senken, eine konkrete Gewinnprognose liegt nicht vor.

To support our return goals, we have introduced adjusted cost targets, including the €23 billion target for 2018. To achieve this goal, we intendto manage down adjusted costs on a sequential basis in the coming quarters.