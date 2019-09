Deutsche-Bank-Chef: Brauchen grundsätzlich größere Banken in Europa

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

FRANKFURT (dpa-AFX) - Deutsche-Bank-Chef Christian Sewing ist grundsätzlich offen für Fusionen.



"Wir brauchen in Europa den Mut zur Konsolidierung. Wir brauchen auch größere Banken", sagte der Vorstandsvorsitzende des größten deutschen Geldhauses am Mittwoch bei einer Bankentagung in Frankfurt. "Aber die Voraussetzungen müssen passen." Noch hemmten zum Beispiel unterschiedliche Insolvenzordnungen in den einzelnen europäischen Ländern grenzübergreifende Zusammenschlüsse.

Im Frühjahr hatten Deutsche Bank und Commerzbank die Möglichkeit einer Fusion ausgelotet. Die beiden Institute sahen jedoch letztlich keinen Sinn in einem Zusammenschluss der beiden Großbanken. Die Deutsche Bank brachte danach einen radikalen Konzernumbau inklusive der Streichung Tausender Stellen auf den Weg, der Commerzbank-Vorstand will sich im Herbst zum künftigen Kurs des teilverstaatlichten MDax -Konzerns äußern./ben/stw/DP/mis