Deutsche Bank: Mit Charttechnik wäre das nicht passiert!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Lieber Leser,

zum Wochenauftakt legte Independent Research ein Update ihrer Einschätzung zur Deutsche Bank-Aktie ab. Angeregt wurde die Überarbeitung ganz offensichtlich von der Quasi-Einigung des Bankhauses mit dem amerikanischen Justizministerium.

Einen Tag vor Heiligabend hatte die Deutsche Bank ihren Aktionären ein Geschenk unter den Weihnachtsbaum gelegt. Oder besser gesagt ein mögliches Geschenk. Denn:

Eigentlich haben sich beide Parteien nur grundsätzlich geeinigt auf einen Weg der Abwicklung im Streit um eine Ausgleichszahlung für die Emission und Platzierung von hypothekengedeckten Wertpapieren, die mitverantwortlich für die Finanzkrise 2008 waren. Geplant ist danach eine sofort zahlbare Buße in Höhe von 3,1 Mrd. USD. Zusätzlich soll die Deutsche Bank über einen Zeitraum von 5 Jahren insgesamt 4,1 Mrd. USD bereitstellen, mit denen Erleichterungen für geschädigte US-Verbraucher finanziert werden.

Das wäre signifikant weniger als die noch Ende Oktober 2016 geforderte Strafzahlung in Höhe von 14 Mrd. USD. ABER: Die Vereinbarung ist eben noch nicht fix! Nichtsdestotrotz zeichnet sich eine deutlich niedrigere Strafzahlung für die Deutsche Bank ab. Und deshalb setzt der Independent Research-Analyst das Kursziel für den DAX-Titel von 12 auf 14 Euro herauf. Die Empfehlung lautet indes weiterhin auf „Verkaufen“.

Aus Sicht der Charttechnik ist das Erreichen dieses Kursziels derzeit allerdings wenig wahrscheinlich: Die Deutsche Bank-Aktie hat den Abwärtstrend seit Sommer 2015 nach oben durchbrochen und befindet sich seither in einem intakten Aufwärtstrend. Sogar der von mir noch Ende Dezember erwartete Rücksetzer auf die Aufwärtstrendlinie (gelber Kreis) blieb bislang aus – ein Zeichen charttechnischer Stärke.

Last not least bietet die 200-Tage-Linie eine massive Unterstützung: Sie notiert aktuell bei 14,03 Euro und steigt seit einigen Tagen erstmals wieder an.

Diese 7 Aktien werden 2017 völlig durch die Decke gehen!

Zögern Sie also nicht und schlagen Sie umgehend zu. So fahren Sie in 2017 die größten Börsengewinne überhaupt ein. Nur so nehmen Sie das volle Potenzial der 7 Top-Aktien 2017 mit. Um welche Aktien es sich dabei handelt, erfahren Sie nur HIER und HEUTE im kostenlosen Report: „7 Top-Aktien für 2017“!

Klicken Sie jetzt HIER und erhalten Sie „7 Top-Aktien für 2017“ absolut kostenlos!

Ein Gastbeitrag von Andreas Sommer.

Herzliche Grüße

Ihr Robert Sasse