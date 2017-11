Deutsche Bank Call EURO STOXX 50: Wie funktioniert dieser Optionsschein?

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Anleger, die auf eine starke Wirtschaft in Europa vertrauen und daran überproportional partizipieren möchten, könnten mit dem Call Optionsschein Deutsche Bank/Call/EURO STOXX 50/3700/0,01/18.12.19 richtigliegen. Beim zugrundeliegenden Basiswert handelt es sich um den EURO STOXX 50, der 50 der größten börsennotierten Unternehmen im Euro-Währungsraum umfasst. Er gilt zugleich als einer der wichtigsten Börsenbarometer, um die Lage der europäischen Wirtschaft abzubilden. Mit dem vorliegenden Optionsschein können Inhaber mit einem effektiven Hebel (Omega) von 7,098 überproportional an der Wertentwicklung des Basiswertes partizipieren, sofern dieser den Basispreis von 3.700 Punkten überquert. Das ist momentan noch nicht der Fall, sodass die Call Option aus dem Geld ist, die sogenannte Moneyness (Quotient aus Basiswert und Basispreis) ist kleiner 1 und liegt bei 0,973. Dementsprechend ist auch der innere Wert des Optionsscheins derzeit Null Euro, während der Zeitwert bei 2,095 Euro liegt.

Die Laufzeit der Call Option geht bis zum 24.12.2019. Entscheidender Bewertungstag ist der 18.12.2019. Sollte der Basiswert zu diesem Zeitpunkt unter besagtem Basispreis notieren, würden Anleger einen Totalverlust erleiden, sofern sie den Optionsschein bis zum Ende halten. Allerdings kann die Call Option schon vorher ausgeübt (amerikanische Variante) oder über die Börse verkauft respektive an die emittierende Bank (Deutsche Bank) zurückgegeben werden. Bei Rückgabe an den Emittenten kommt es zu einem Barausgleich, bei dem Anleger auch den Bid-Ask-Spread in Höhe von 2,36 % des Briefkurses beachten müssen. Beim Erwerb des Optionsscheins müssen Anleger unter Berücksichtigung des Bezugsverhältnisses von 0,010 ein Aufgeld von 8,61 % zahlen. Hierbei handelt es sich um den Mehrbetrag, den Investoren zu zahlen haben, wenn sie den Basiswert nicht über die regulierte Börse erwerben. Zur Performance: Auf Sicht von drei Monaten hat der Deutsche Bank/Call/EURO STOXX 50/3700/0,01/18.12.19 Optionsschein eine Performance von +11,83 % erzielt, die implizite Volatilität beträgt 15,78 %.

