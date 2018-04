Deutsche Bank: Blick auf die strategische Ausrichtung!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Liebe Leser,

wenn die Deutsche Bank in einigen Bereichen zurückrudert bzw. Beteiligungen verkaufen sollte, dann könnte dies auf diese Ansage des neuen Vorstandsvorsitzenden Christian Sewing zurückzuführen sein: Man wolle sich „dort zurückziehen, wo wir nicht ausreichend rentabel arbeiten können“. Stattdessen gelte, es, Zitat: „Stärken zu stärken und hier zusätzlich zu investieren.“ Es wird darauf ankommen, was genau Herr Sewing damit meint. Was ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.