Deutsche Bank: Blackrock und Pimco klagen!

letzte Woche bewegte die Deutsche Bank die Gemüter der Anleger. Denn nachdem das Horrorjahr 2016 nun endlich vorbei ist, ziehen schon wieder neue Gewitterwolken am Himmel auf: Aus den USA droht eine neue kostspielige Klage. Welche Risiken birgt diese Entwicklung?

Alles sah so gut aus! Am 2. Februar steht die Veröffentlichung der Zahlen für das Geschäftsjahr 2016 an. Damit ist die Hoffnung verbunden, endlich einen Schlussstrich unter das schwierige Vorjahr ziehen zu können, das von milliardenschweren Klagen und dramatischen Kursabstürzen geprägt war.

Schon wieder Ärger! Letzte Woche berichtete dann Reuters, dass ein US-Gericht einer neuen Klage gegen den deutschen Bankenkonzern stattgegeben habe. Kläger sind Blackrock, der weltweit größten Vermögensverwalter, und Pimco, eine US-amerikanische Tochter der Allianz. Sie werfen der Deutschen Bank vor, sie nur ungenügend über die Kreditausfallrisken von Hypothekendarlehen unterrichtet zu haben, die maßgeblich zur Finanzkrise 2008 beigetragen haben. Dabei handelt es sich um Papiere im Wert von 2,6 Mrd. Dollar. Die Deutsche Bank habe „wesentliche Pflichten“ als Treuhänder von 62 Finanzvehikeln verletzt. Beiden Vermögensverwaltern sei „ein signifikanter finanzieller Schaden“ entstanden.

Eigentlich war alles geregelt! Ursprünglich hatte sich die Deutsche Bank bereits mit dem US-Justizministerium auf eine Strafzahlung in Höhe von mehreren Milliarden Dollar geeinigt. Doch Pimco und Blackrock beschreiten nun den Weg der zivilrechtlichen Klage. Da bei US-Gerichten hohe Schadensersatzforderungen durchsetzbar sind, könnte das weitere hohe Kosten für den Konzern bedeuten.

Hier klagen Anteilseigner! Interessant ist, dass Blackrock derzeit 5 % der Anteile an der Deutschen Bank hält, also der zweitgrößte Anteilseigner ist, und dass auch die Allianz im Bankenkonzern investiert ist.

Wie wird die Deutsche Bank mit dieser neuen Herausforderung fertig? Kommen hier neue Milliardenforderungen auf das Bankhaus zu? Wir halten Sie auf dem Laufenden.

