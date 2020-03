Deutsche Bank: BlackRock verdient immer!

Weitere Suchergebnisse zu "Deutsche Bank":

Der Schock an den Aktienmärkten traf am Montag im Prinzip alle Titel – im deutschen Leitindex Dax allerdings ganz besonders die Deutsche Bank. Bis nach dem Mittag verloren die Papiere des Geldinstituts mehr als 13 Prozent. Kurz nach Handelsbeginn bedeutete ein Minus von annähernd 17 Prozent bei 5,65 Euro ein neues Allzeittief. Die Investmentgesellschaft BlackRock, einer der größten Anteilseigner an der ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung